E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





No dia em que a revista 'France Football' entrega a Bola de Ouro, o site do 'Transfermarkt' desenhou um onze com alguns dos candidatos, uma equipa de luxo, avaliada em 860 milhões de euros, onde o menos valioso, Karim Benzema, é o principal candidato a receber o prémio esta noite.