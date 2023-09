Um onze de sonho na Arábia Saudita que até podia lutar... pela Liga dos Campeões

Numa altura em que o campeonato saudita está em grande destaque pelo elevado investimento em jogadores de nível mundial, o 'AS' elaborou um onze All Star da Liga que, segundo a mesma fonte, seria capaz de lutar pela Liga dos Campeões. Além dos craques do onze inicial - em 3x4x3 -, destaque ainda para as presenças de Édouard Mendy, Malcom, Otávio, Rúben Neves e Firmino, que o jornal espanhol coloca no banco de suplentes. (Imagens: Reuters, Lusa/EPA, Getty Images, Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli)