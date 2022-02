Um onze que termina contrato em junho: uma análise à lupa dos craques que meio mundo quer

Kylian Mbappé é, aos 23 anos, o jogador mais cobiçado entre os que terminam contrato no próximo mês de junho, numa lista extensa com vários nomes de primeira linha. Com um retumbante lastro de 151 golos e 74 assistências em 223 jogos entre Ligue 1 e Champions, o menino de ouro do futebol francês, campeão do Mundo em 2020, deverá ser metamorfoseado na nova bandeira do Real Madrid, preparando, no capítulo individual, o assalto ao trono do futebol mundial. Leia aqui a análise completa do nosso especialista Rui Malheiro