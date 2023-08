Um outro olhar à festa da Volta a Portugal

Já passaram alguns dias desde que, em Viana do Castelo, o suíço Colin Stussi foi consagrado como vencedor da Volta a Portugal, mas nunca é tarde para recordar os momentos que ficam da Grandíssima. Não tanto os mais focados no plano desportivo, mas antes da verdadeira festa da prova lusa, como as paisagens ou as emoções vividas a cada pedalada, numa viagem de 22 fotos (duas por cada etapa da Volta) pela lente do fotógrafo Matias Novo, que durante os onze dias de prova acompanhou o pelotão de norte a sul do país.