Um reforço, Ricardo Horta a jogar, 10 mil nas bancadas e magia a terminar: as imagens do Sp. Braga-Celta de Vigo

O Sp. Braga fez, esta noite, o jogo de apresentação aos sócios e adeptos, que viveram emoções fortes em diferentes fases. Primeiro com o golo de um dos reforços, Simon Banza, a abrir o marcador. Depois, com a apresentação de Diego Lainez como mais recente contratação, ao intervalo. E a cereja no topo do bolo foi o lance de génio protagonizado por Rodrigo Gomes a valer a vitória por 2-1, numa partida em que Ricardo Horta foi titular e capitão. Artur Jorge foi acarinhado pelos adeptos, e foram mais de 10 mil a marcar presença no Estádio Municipal de Braga. [Fotos: Luís Vieira/Movephoto]