Uma 2.ª parte de nervos: Irritação de Sérgio Conceição disparou com o golo do Santa Clara

Após ter visto cartão vermelho no clássico com o Benfica, Sérgio Conceição cumpriu um jogo de castigo frente ao Santa Clara , mas nem por isso deixou de assistir à partida nos Açores de outra perspectiva mais propriamente de uma das cabines dedicadas às rádios do Estádio de São Miguel. O treinador foi dando indicações para a equipa e não escondeu irritação, sobretudo no golo do empate. Nessa altura, até desferiu alguns murros na mesa que servia de apoio a algum do material informático que apoiava o trabalho da equipa técnica no local. [Fotos Nuno Gomes]