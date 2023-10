Uma noite para mais tarde recordar: Luka Doncic foi homenageado desta forma no regresso a Madrid

Luka Doncic viveu esta terça-feira uma noite para mais tarde seguramente recordar. O basquetebolista sérvio foi o principal destaque do jogo particular entre o Real Madrid e Dallas Mavericks ao receber uma ovação dos adeptos, uma homenagem à qual não faltou Florentino Pérez. O presidente do Real Madrid entregou uma medalha ao ex-jogador dos merengues, tirou uma fotografia de grupo com o atleta e restantes atletas do Real Madrid e ainda lhe entregou uma réplica do 10.º troféu da Euroliga, conquistado pelo clube espanhol em 2017/18, altura em que o basquetebolista ainda vestia as cores do Real. O sérvio não se fartou de sorrir... [Imagens: Reuters]