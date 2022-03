Uma visita especial antes do jogo com o Monaco: Leonardo Jardim voltou a Braga e até levou uma camisola

O Sp. Braga enfrenta o Monaco esta quinta-feira à noite, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, e recebeu hoje uma visita muito especial. Leonardo Jardim, que foi o treinador dos guerreiros em 2011/12 e esteve vários anos no comando do Monaco, esteve no Estádio Municipal de Braga, onde foi recebido por Alan, seu antigo jogador nos minhotos e atual diretor de relações institucionais do Sp. Braga. Até teve direito a uma camisola com o seu nome. [Fotos: SC Braga]