Manchester United e Liverpool defrontam-se esta segunda-feira em jogo da 3.ª jornada da Premier League. Os adeptos dos red devils aproveitaram a ocasião especial para demonstrar, uma vez mais, com afinco o seu profundo desagrado para com a família Glazer, atual dona do clube. [Imagens: Reuters e Action Images]