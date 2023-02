Uribe 'abalroou' árbitro numa jogada de ataque do Vizela: veja as imagens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Mateus Uribe tentava chegar à bola mas acabou por abalroar o árbitro Cláudio Pereira, à passagem do minuto 76 do FC Porto-Vizela. Os minhotos dispunham de uma jogada de ataque e o colombiano dos dragões atacou o espaço para ir buscar a bola só que teve uma oposião inesperada. O momento valeu, depois, uma conversa entre o futebolista e o juiz do encontro. [Imagens: Sport TV]