Ushankas presentes na festa portuguesa após apuramento para o Mundial de futebol de praia

Portugal apurou-se esta sexta-feira para o Mundial'2021 de futebol de praia , que decorrerá em Moscovo de 19 a 29 de agosto, com uma goleada sobre o Azerbaijão por 6-1, na Nazaré. Um jogo que ficou marcada ainda pela lesão de Rui Coimbra, que teve de abandonar o campo de maca, com a ajuda dos bombeiros. A festa lusa fez-se com muitos abraços e contou com a presença de Ushankas, espécie de gorro típico da Rússia. [Fotos: FPF]