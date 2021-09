Rochinha caiu inanimado aos 77' do V. Guimarães-Belenenses SAD ( 0-0 ) depois de um choque de cabeças com Safira. O jogador dos minhotos foi assistido durante alguns minutos e saiu de maca rumo ao hospital, já consciente. Segundo Pepa, encontra-se "estável".

V. Guimarães-Belenenses SAD: As imagens do pânico que se viveu no relvado após Rochinha cair inanimado