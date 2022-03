V. Guimarães e Famalicão unidos pela Ucrânia

Os minutos que antecederam o apito inicial do jogo entre o V. Guimarães e o Famalicão ficaram marcados por fortes homenagens ao povo ucraniano. Enquanto nos ecrãs do estádio se viam as cores da bandeira da Ucrânia, as duas equipas subiram ao relvado acompanhadas por famílias ucranianas. Para a história ficou uma fotografia tirada em conjunto em frente a um painel com a frase: 'Parem a guerra'. Um momento que mereceu grandes aplausos de todo o D. Afonso Henriques.