V. Setúbal anuncia a 'contratação' de... Cristiano Ronaldo: a apresentação do "futuro campeão do Mundo" será no dia de natal

Cristiano Ronaldo e o Manchester United anunciaram esta terça-feira o fim da ligação mas o português já tem clube. Pelo menos, assim o garante o Vitória de Setúbal em jeito de brincadeira nas redes sociais. "Ele bem disse que voltaria a jogar de verde e branco O suspense acabou! Em declarações, Cristiano Ronaldo afirma: 'Semedo foi fundamental para a minha decisão'. A apresentação do futuro campeão do mundo está prevista para dia 25 de Dezembro", pode ler-se na publicação bem humorada e com olhar para a prestação lusa no Mundial.