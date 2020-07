O V. Setúbal recebe esta tarde (19h30) o Belenenses SAD na última jornada da Liga NOS, tentando assegurar a permanência. E foram centenas os adeptos sadinos que se moveram para apoiar a equipa na viagem de autocarro até ao Estádio do Bonfim.

V. Setúbal com apoio impressionante antes do jogo do tudo ou nada