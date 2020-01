Mais de uma centena de sócios e adeptos do V. Setúbal compareceram este domingo no Bonfim num treino de portas abertas que marcou o regresso ao trabalho da equipa orientada por Julio Velázquez. Os sadinos iniciaram a preparação do jogo com o Famalicão, partida da 15.ª jornada da Liga NOS, agendada para o próximo domingo, 5 de janeiro [Fotos Rui Minderico]