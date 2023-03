Pote foi convocado para ir... ao 'Vale Tudo', programa da SIC transmitido na noite de domingo, em direto. O craque do Sporting foi a inspiração para um jogo de imitação do seu golo e festejo com o Arsenal e noutro desafio nem ficou satisfeito com a sua prestação - "em casa sou melhor do que isto!". Os convidados tiveram direito a camisolas especiais