Cuidado com o... Valentão! É esse o nome da nova mascote do Chaves, dada a conhecer esta sexta-feira, antes do jogo de apresentação do plantel flaviense aos seus associados, em partida com o Famalicão. De notar que o nome da mascote surge em referência à alcunha pela qual os flavienses se identificam, os Valentes Transmontanos.