E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Talvez inspirados pelas popular música 'Vamos a La Playa', da dupla Righeira, de 1983, o plantel do Eintracht Frankfurt celebrou assim a eliminação do Barcelona. Mas antes de irem à água, refira-se, os alemães ainda fizeram uma pequena corrida de descompressão, para soltar as pernas depois da noite épica de Camp Nou.