O Sporting venceu este sábado o Leixões por 1-0 , em jogo da Liga Revelação. O presidente dos leões, Frederico Varandas, o treinador da equipa principal, Silas, assim como o capitão Bruno Fernandes e outros jogadores do Sporting, estiveram em Alcochete a ver o jogo que só ficou resolvido aos 90+1 minutos, com golo de Pedro Mendes. O herói do jogo teve ainda direito a um beijo especial. [Fotos: Rui Minderico]