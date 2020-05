A direção do Varzim aproveitou o facto de o campeonato ter sido dado oficialmente como encerrado para se reunir com o plantel esta terça-feira. Os jogadores e a equipa técnica dirigiram-se ao estádio, tendo sido dadas explicações acerca do término da 2.ª Liga. O plantel de Paulo Alves entra agora de férias até ao início da próxima temporada