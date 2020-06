Vermelho para Rebic e os golpes que sofreu nas redes sociais: de Bruce Lee à Bundesliga

Aos 16 minutos o AC Milan ficou reduzido a dez jogadores frente à Juventus, na 2.ª mão das meias-finais da Taça de Itália. Rebic viu o cartão vermelho num lance no qual o croata acertou no corpo de Danilo. Um golpe que nas redes sociais ganhou com toque humoristico: desde Bruce Lee ao logotipo da Bundesliga as comparações são muitas.