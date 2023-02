Vermelhos, nervos à flor da pele e a GNR no relvado: o Canelas-Sanjoanense foi pleno de incidentes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Canelas-Sanjoanense, da Liga 3, esteve este sábado interrompido mais de 15 minutos depois da equipa da casa abandonar o campo, indignada com arbitragem de Tiago Mendes. O Canelas acabou a partida da 18ª jornada apenas com oito homens face a três expulsões. A Guarda Nacional Republicana entrou no relvado e tentou acalmar os ânimos à flor da pele. [Imagens: D.R.]