E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Georgina Rodríguez esteve em Las Vegas e cumpriu a tradição obrigatória dos turistas que visitam a cidade do pecado e foi jogar nas slots machines. Até aí nada de muito anormal, não fosse a espanhola ir ao casino vestida dos pés à cabeça com notas de dólar. Um look controverso que motivou muito falatório nas redes sociais.