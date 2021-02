Vettel vende garagem de luxo e 'despacha' Ferrari: as 'bombas' do piloto alemão

Prestes a começar a primeira temporada com a Aston Martin , Vettel prepara-se para vender os carros que tem da Ferrari, sua antiga scuderia, verdadeiras jóias que têm como protagonista o 'Cavallino Rampante'. Mas não são só as 'bombas' da marca italiana que vão ser vendidas, segundo o jornal 'AS': a empresa britânica Tom Hartley Jnr, um concessionário especializado carros de alta gama, anunciou que tinha no seu catálogo uma parte importante da coleção de super-carros do piloto alemão