Viagem após o treino: as imagens da partida do Sp. Braga para a Alemanha

O Sp. Braga treinou na manhã desta quarta-feira ainda em Braga, viajando ao início da tarde para a Alemanha, onde, pelas 18h30, Artur Jorge e um jogador fazem a antevisão do jogo com o Union Berlin em conferência de imprensa. O jogo está marcado para quinta-feira às 17h45, no Estádio An Der Alten Forsterei, em Berlim, e será arbitrado pelo inglês Craig Pawson [Fotos: José Gageiro/Movephoto]