Viana Granfondo Europcar juntou mais de 1700 atletas na capital do Alto Minho

Realizou-se este domingo a primeira edição do Viana Granfondo Europcar, um dos eventos mais marcantes da Cidade Europeia do Desporto 2023. Com mais de 1700 atletas, 400 dos quais provenientes do país vizinho, a prova correspondeu em absoluto às "altas expectativas" da organização, abrindo assim caminho para que nas próximas edições se atinjam (ou superem, mesmo) os números registados no Douro Granfondo, o maior evento do género realizado em Portugal, com 3000 participantes.

Quanto aos vencedores, após 131 km e com passagens pelos concelhos de Ponte de Lima, Paredes de Coura e Caminha, Gonçalo Freitas foi mais forte, com o tempo de 3:32.20 horas. Já na prova feminina venceu Isabella Hervey, que também chegou isolada à meta, com 4:27.07.

O Mediofondo, com 84 km, foi ganho por Pedro Pinheiro, enquanto que na prova das senhoras Marlene Seara levou a melhor sobre a concorrência. No Minifondo, a distância mais curta (62 km), foi Jorge Salgado quem triunfou, resultado que partilhou com Joana Ferreira, a vencedora feminina.



Créditos: Matias Novo/Bikeservice