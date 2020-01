Jorge Jesus foi esta segunda-feira condecorado pelo Presidente da República com a Ordem do Infante D. Henrique. Na cerimónia estiveram entre outros Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas. Os dois ficaram separados por António Salvador, outro presidente de um clube que já foi orientado por JJ e que o treinador do Flamengo fez questão de convidar: Pimenta Machado, ex-líder do V. Guimarães, também esteve no Palácio de Belém. [Fotos: Bruno Colaço]