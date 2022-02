Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, esteve esta terça-feira reunido num almoço com "amigos" no restaurante 'Caffé-Caffé', em Felgueiras. A fotografia, na qual o ex-líder das águias surge acompanhado do empresário Adriano Quintanilha, foi partilhada nas redes sociais do estabelecimento.