Vinicius à frente de Neymar: jogador do Benfica lidera melhores goleadores brasileiros da época

Carlos Vinícius está no radar da seleção brasileira . Ao queapurou, os golos do dianteiro benfiquista despertaram a atenção de Tite, que viu adiado o arranque da fase de apuramento para o Mundial’2022. O departamento de análise da Confederação Brasileira de Futebol já está devidamente documentado sobre o dianteiro benfiquista. O cenário não é para menos e, apesar de ter abrandado o ritmo de faturação, o camisola 95 das águias não deixa de ser por esta altura o melhor marcador brasileiro da temporada, com um total de 20 golos, mais dois do que... Neymar (PSG) ou Gabriel Jesus (Man. City), habitualmente titulares no escrete.