Vitinha transferiu-se no último verão para os franceses do Marselha a troco de 32 milhões de euros. O avançado formado no Sp. Braga voltou esta quarta-feira ao antigo clube onde reviu antigos companheiros e amigos que deixou no Minho. "Vai ser sempre assim", pode ler-se na publicação partilhada pelos arsenalistas nas redes sociais. [Imagens: Sp. Braga]