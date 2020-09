Vítor Baía fez este sábado a estreia oficial como administrador da FC Porto SAD, acompanhando o FC Porto B-Vizela ( 4-1 ) da 2.ª Liga junto do presidente Pinto da Costa. No Estádio Dr. Jorge Sampaio estiveram ainda figuras do clube como Fernando Gomes, João Pinto e o novo coordenador da formação, António Natal.