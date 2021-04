O Vizela procedeu, esta terça-feira, à inauguração da reaquilificação do seu do complexo desportivo. A cerimónia contou com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, do Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Victor Hugo Salgado, do Diretor Regional do IPDJ, Vítor Dias, e de Diogo Godinho e Eduardo Guimarães, Presidentes da SAD e da Direção do clube, respetivamente.