Vólei de praia com vista para a Torre Eiffel e muito mais: os cenários das provas em Paris'2024

A cortina dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 fechou-se no último domingo e todas as atenções estão agora centradas em Paris'2024. No site oficial da prova já é possível conhecer a grande maioria dos espaços e locais que vão acolher os eventos, numa edição que ficará marcada por um dado curioso: as provas de surf irão realizar-se a mais de 15.700 quilómetros de Paris, no Taiti. [Imagens: Paris'2024]