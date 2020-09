Volta a Portugal: belas paisagens e até uma localidade com o nome da pandemia

A primeira etapa da Volta a Portugal Edição Especial correu-se esta segunda-feira entre Montalegre e Santa Luzia, Viana do Castelo. De Trás-os-Montes ao Minho, o pelotão passou por belas paisagens e até por uma localidade que dá nome à pandemia deste ano. As máscaras são já um acessório indispensável nos dias de hoje e nem as meninas do pódio escapam. O dia terminou com a vitória de Luís Gomes na primeira chegada em alto. [Imagens: João Fonseca/UVP-FPC]