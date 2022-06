Voltou a rivalidade do século: Ronaldo e Messi inspirados deixam assim a lista dos goleadores por seleções

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Parecia os tempos em que um marcava e o outro respondia, quando ambos coabitaram em Espanha, no Real Madrid e no Barcelona. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi viveram jornadas inspiradas este domingo, mas agora ao serviço das respetivas seleções. CR7 bisou por Portugal, ao passo que La Pulga fez cinco pela Argentina. O capitão da Seleção Nacional já era o melhor marcador da história por seleções, ao passo que o avançado do PSG ficou agora à beira do pódio. Assim está a lista dos maiores goleadores por seleções.