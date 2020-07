Walter perde 20 quilos: as imagens da incrível transformação do jogador brasileiro

No início do ano, Walter tinha 99 quilos e deixou a promessa de emagrecer. Pois aí está o resultado: o jogador brasileiro já perdeu mais de 20 quilos, o que abre boas perspectivas no futebol. Renovou com Athletico até fevereiro de 2021 e mostra-se um homem feliz. "Hoje é um dia especial. O dia em que Deus me concedeu mais um ano de vida. Só tenho que levantar as mãos para o céu e agradecer pela dádiva da vida, por ter saúde, por cada porta que Deus abriu para mim. Além de comemorar o meu aniversário, comemoro a renovação do meu contrato, que sem sombra de dúvida é um grande motivo para comemorar. Gratidão à todos aqueles que torcem por mim. Agora que venham os jogos!", escrevem quarta-feira nas redes sociais.