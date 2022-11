Wanda Nara arrasada em novas imagens: «O teu filtro tem um bocadinho de fotografia»

Wanda Nara continua nas bocas do Mundo, não só pela sua separação de Mauro Icardi (e as polémicas que esse divórcio continua a gerar...), pela relação que agora tem com um cantor, mas também pelo seu lado empresarial. A argentina segue nas redes sociais a mostrar a sua nova coleção de biquínis, servindo ela própria de modelo, mas as críticas não se fizeram esperar... pelo excessivo uso de retoques nas imagens. "Tem um bocadinho de fotografia o teu filtro", "quem está mesmo na foto?" ou "quero o mesmo photoshop que a Wanda" são apenas alguns dos muitos comentários feitos à empresária [Fotos Instagram Wanda Nara]