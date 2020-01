Wanda Nara está com Icardi e os filhos de férias nas Maldivas e mostrou-se num reduzido biquíni para falar no calor que se sente para aqueles lados do mundo. Só que os seus seguidores nas redes sociais dividiram-se entre elogios e perguntas sobre o... mercado de transferências. "Para quando o regresso de Mauro a Itália?", questionaram à empresária