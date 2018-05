Water Kings testou resiliência e o trabalho de equipa dos mais aventureiros em Lagos

Mais de 80 atletas participaram, em Lagos, na 3.ª edição do Water Kings, uma prova extrema que durante 12 horas non stop, do meio dia à meia noite de sábado, desafiou os mais destemidos a superarem os seus limites, num formato inédito a nível mundial que juntou equipas nas modalidades de kitesurf, vela ligeira, windsurf e stand up paddle.