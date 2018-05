William Carvalho foi espelho de um Sporting em choque

Rui Patrício emocionou os sportinguistas a chorar compulsivamente após a derrota na final da Taça de Portugal com o Aves, mas as lágrimas de Coentrão, William Carvalho, Gelson ou Palhinha foram bem o espelho de um grupo em choque após a semana mais negra da história do Sporting [Fotos: Miguel Barreira, Paulo Calado e Pedro Simões]