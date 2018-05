William Carvalho volta a sorrir

William Carvalho juntou-se esta quinta-feira aos companheiros da Seleção Nacional na Cidade do Futebol, tendo realizado o seu primeiro treino com vista a participação no Mundial'2018. Depois de dias muito complicados no Sporting - agressões na Academia de Alcochete e derrota na final da Taça de Portugal - o médio de 26 anos volta a sorrir.