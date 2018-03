William não viajou para a República Checa e esteve dedicado à moda

Devido a castigo, William Carvalho não viajou esta terça-feira com a comitiva do Sporting para a República Checa, onde os leões defrontam quinta-feira o Viktoria Plzen, na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa. E longe dos relvados, o médio do Sporting aproveitou para se dedicar à moda, tendo publicado esta imagem no Instagram, onde em pouco tempo recebeu mais de 2 mil 'likes'. William Carvalho gosta de estar a par das tendências, tendo na passada sexta-feira assistido ao primeiro desfile da Moda Lisboa.