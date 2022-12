Winter Pack: PUMA e Man. City juntam-se em coleção a pensar no inverno

Sabendo que o inverno no Reino Unido costuma ser bastante rigoroso, a PUMA decidiu premiar os adeptos do Manchester City com o lançamento de um coleção especial precisamente pensada para os dias mais frios. Trata-se do Winter Pack, uma nova coleção cápsula para enfrentar o frio durante os meses de inverno, que inclui uma camisola em jersey superdimensionada do Manchester City, casaco reversível com fecho e casaco acolchoado RE:Fill.