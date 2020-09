Wolverhampton tenta atrair adeptos com Fábio Silva mas estes respondem que nem com Messi

No final de agosto o Wolverhampton apresentou o equipamento alternativo para 2020/21 . Na altura, artistas e desportistas famosos da cidade vestiram a camisola e desde logo os adeptos mostraram que o modelo não era lá muito do seu agrado. No sábado, após anunciarem Fábio Silva como reforço - português deixa o FC Porto e ruma à Premier League por 40 milhões de euros -, o Wolverhampton voltou 'à carga', publicando nas redes sociais uma imagem do avançado português com a 'polémica' camisola. "Novos equipamentos ficam sempre melhor numa nova contratação", legendou o clube. E mais uma vez os adeptos deixaram a sua opinião: "Não, nem mesmo 35 milhões de libras podem fazer esse kit parecer bom, infelizmente", "Nah... grande contratação, mas nem o Silva brilha com isso vestido. Admitam que erraram", "continua a ser o pior equipamento que já vi", "boa tentativa, mas não", "poderia assinar o Messi e ainda seria horrível" ou "a nova camisola nem no David Beckham ficava bem" foram alguns dos comentários.