WRC presta tributo a Craig Breen: muita emoção na homenagem ao malogrado piloto irlandês

Poucos dias depois do acidente que tirou a vida a Craig Breen, o WRC voltou esta quinta-feira às estradas, com a disputa de um Rali da Croácia que se prevê carregado de emoção. Um dos momentos mais emotivos foi precisamente esta quinta-feira, quando antes do início da ação todos os elementos das equipas se juntaram para um minuto de silêncio muito sentido de homenagem ao irlandês.



De resto, praticamente todos os carros vão contar com menções especiais ao malogrado piloto, com especial destaque para os da Hyundai, que estarão pintados com as cores da bandeira da Irlanda.