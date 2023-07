Xavi Simons, um dos jogadores mais cobiçados deste mercado de transferências após a boa temporada realizada no último ano ao serviço do PSV Eindhoven, assinou uma parceria de longa duração com a Puma. O jovem internacional holandês, que no último domingo [ontem] regressou ao PSG, é o novo rosto da campanha publicitária das chuteiras Puma King. [Imagens: Puma]