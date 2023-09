E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Desde que assumiu o comando técnico do Barcelona, Xavi já ultrapassou quatro janelas de transferências e tem aproveitado para revolucionar a equipa (quase) de uma ponta à outra. A 'Marca' fez as contas: dos 29 jogadores que 'apanhou' de início, só oito sobreviveram no plantel, praticamente uma quarta parte...