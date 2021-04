Ygor Nogueira denuncia insultos após ter marcado na própria baliza

O Moreirense venceu na visita ao Gil Vicente, por 2-1, graças a um golo na própria baliza do brasileiro Ygor Nogueira, aos 72, depois de Rafael Martins ter dado vantagem à formação vimaranense, aos 19, na conversão de penálti, e de Pedro Marques ter igualado para os anfitriões, aos 47. Por causa do autogolo, o jogador dos gilistas tem sido alvo de insultos nas redes sociais, situação de denunciou em stories que publicou no Instagram.