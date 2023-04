E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Yony González caiu desamparado ao minuto 66 do Portimonense-Rio Ave. O avançado dos algarvios recebeu assistência no relvado e foi posteriormente transportado, em cima de uma maca, para fora das quatro linhas. O público presente no Estádio Municipal de Portimão aplaudiu o colombiano. [Frames: Sport TV]